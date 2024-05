Una maestra di un asilo privato della Valbisagno a Genova, è indagata per abuso di mezzi di educazione, violenza privata e minacce. La donna, 46 anni, secondo la procura avrebbe maltrattato una bimba di quasi tre anni perché piangeva e non voleva fare il riposino. A denunciarla è stata una collega che ha prima segnalato l’episodio alla direzione scolastica e poi alla polizia. Agli investigatori ha raccontato che quel giorno la collega aveva due classi da gestire e avrebbe perso la pazienza con la bimba che continuava a piangere. L’avrebbe minacciata di rinchiuderla in una sgabuzzino e poi l’avrebbe costretta a stare nel lettino. La direzione scolastica ha avviato una istruttoria interna e poi ha licenziato la donna che in caso di archiviazione potrà chiedere il reintegro. La maestra ha ricevuto l’avviso di conclusioni indagini dal pubblico ministero Alberto Landolfi e nei prossimi giorni si farà interrogare per spiegare la sua versione dei fatti.