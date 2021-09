Maestra negazionista di Treviso in terapia intensiva, diceva ai bambini: “Il Covid non esiste, non usate la mascherina” (foto Ansa)

Una maestra negazionista di Treviso è stata ricoverata in terapia intensiva per il peggioramento repentino delle sue condizioni di salute. Qualche mese fa, era stata licenziata da una scuola di Treviso per le sue proteste e per le cose che diceva ai bambini. Infatti, durante le sue lezioni, li invitava a non indossare la mascherina perché secondo lei il Covid sarebbe stato solamente una invenzione mediatica. Ma invece il Covid esiste e adesso l’ha ridotta in terapia intensiva.

Maestra negazionista diceva ai bambini di non portare la mascherina, ora è in terapia intensiva

Un anno fa, la donna aveva preso parte a diverse manifestazioni negazioniste. Quelle dei “no mask” (poi diventati anche “no vax” e “no Green Pass“). Ma lei non si limitava a questo. Portava queste proteste anche all’interno della scuola dove lavorava. E diffondeva il verbo negazionista con una certa insistenza. Non si limitava a farlo con gli adulti ma cercava anche di indottrinare i bambini (che inevitabilmente riportavano il tutto ai genitori una volta tornati a casa).

La maestra negazionista in terapia intensiva venne licenziata dalla sua scuola per aver detto ai bambini di non indossare la mascherina

Questi racconti dei bambini al ritorno da scuola hanno mandato su tutte le furie i loro genitori che hanno chiesto, ed ottenuto, il licenziamento immediato della docente. Adesso, la stessa docente negazionista, è in terapia intensiva e sta lottando tra la vita e la morte.