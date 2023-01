Maestra resta bloccata nella neve: soccorso e accompagnata dai carabinieri

Una maestra rimasta bloccata nella neve è stata soccorsa e accompagnata a scuola dai carabinieri. E’ successo nel Veronese, durante la copiosa nevicata che giovedì ha investito le alture della Valpolicella e la Lessinia.

La nevicata

I carabinieri della Sant’Anna d’Alfaedo (Verona) si sono imbattuti nella frazione di Mazzano in una coda formata da alcuni veicoli che non riuscivano a proseguire la marcia per il fondo stradale scivoloso. Fra gli utenti della strada, una donna ha chiesto aiuto ai militari perché non riusciva a spostare la vettura e creava ostruzione alla circolazione. I carabinieri, dopo aver spinto l’auto a margine della carreggiata, hanno scoperto che si trattava della maestra elementare della frazione Fane, rammaricata di non poter raggiungere i suoi alunni a causa dell’impraticabilità della strada. I carabinieri hanno fatto salire l’insegnante sul fuoristrada di servizio e l’hanno accompagnata a scuola, dove è stata accolta con gioia e stupore dai propri allievi.