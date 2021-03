Magistrato fermato per una infrazione in auto insulta la Polizia: “Con la vostra multa mi ci pulisco il…” (foto ANSA)

Un magistrato della Procura di Torino, è stata fermata dalla Polizia per un’infrazione stradale. La pm sarebbe stata colta sul fatto dalla Polizia dopo aver superato una colonna di macchine ferme al semaforo, invadendo la corsia opposta.

La vicenda è riportata da La Stampa, che aggiunge anche altri dettagli. Bloccata e multata, riporta il quotidiano torinese, il magistrato avrebbe insultato così gli ufficiali: “Io con il bollettino postale mi ci pulisco il cu**”. Epiteti che, aggiunge il quotidiano torinese, sarebbero stati inseriti nel verbale, assieme alla contravvenzione e alla sospensione della patente.

Articolo aggiornato alle ore 16:02.

Gli insulti del magistrato alla polizia dopo essere stata fermata in auto

La Stampa scrive che il magistrato della Procura di Torino sarebbe stata fermata nel quartiere di San Salvario dopo che aver superato una colonna di macchine ferme al semaforo, invadendo la corsia opposta. La manovra, prosegue il quotidiano, non sarebbe sfuggita ad una volante della polizia che si trovava in zona e che avrebbe bloccato la donna al volante.

E qui la Stampa riferisce un episodio che sarebbe contenuto nel verbale della polizia. Non sappiamo se l’episodio sia stato riferito dalle forze dell’ordine o se la Stampa abbia potuto vedere il verbale in questione, per cui quello che riporta il quotidiano è da prendere col beneficio del dubbio. Scrive infatti il quotidiano che la donna, innervosita, avrebbe risposto: “Io con il bollettino postale mi ci pulisco il cu**”. Gli agenti avrebbero riportato la frase nel verbale, accompagnata da multa e ritiro della patente.