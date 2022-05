Maglie, incidente sulla statale 16: coinvolti due tir, strada chiusa in direzione Otranto. Nessun morto o ferito grave

Questa mattina si sarebbe verificato un incidente autostradale a Maglie, sulla statale 16. Sarebbero rimasti coinvolti nell’incidente due tir (quindi due mezzi di trasporto pesanti). In seguito a questo incidente, sarebbe stata chiusa la strada in direzione Otranto. Quindi sarebbero sorti problemi per la viabilità in quel tratto stradale.

Incidente Maglie, i due conducenti dei tir non sarebbero in gravi condizioni di salute

Sarebbero feriti, ma non in gravi condizioni di salute, i due conducenti dei tir. Le due persone sarebbero state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti. La notizia è riportata da antennasud.com in un articolo a firma di Fabiana Agnello.

Non sarebbero ferite gravemente le persone coinvolte nell’incidente sulla statale 16, l’Adriatica: sul posto sarebbero giunte le forze dell’ordine, le ambulanze del 118 e l’Anas.

Incidente Maglie, il traffico sarebbe stato deviato in corrispondenza dello svincolo Maglie-Cursi

Il fatto sarebbe accaduto intorno alle 8.30 del 31 maggio quando due tir, per cause in fase di accertamento, sarebbero rimasti coinvolti in un incidente stradale sulla statale “Adriatica”, a Maglie, in corrispondenza del chilometro 984.7.

La strada sarebbe stata chiusa in direzione Otranto e il traffico sarebbe stato deviato in corrispondenza dello svincolo Maglie- Cursi. I due feriti, conducenti dei camion, sarebbero stati trasferiti presso l’ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.