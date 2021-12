Aggredita durante una rapina in casa, nella sua villetta di Magnago (Milano), è morta dopo 25 giorni in ospedale Maria Scampini, 94 anni.

Maria Scampini muore dopo una rapina in casa a Magnago

La donna era stata aggredita in casa da uno sconosciuto lo scorso 5 novembre. Intorno alle 8:30 di mattina l’uomo si era introdotto nella sua casa in via Kennedy e l’aveva aggredita per portarle via gli orecchini.

Maria Scampini era caduta in terra. Nonostante lo choc e il forte dolore alla gamba destra era riuscita a chiamare dal cellulare il figlio, che abita a pochi metri da lei.

L’aggressione e i soccorsi dopo la rapina a Maria Scampini a Magnago

Era stata quindi soccorsa e ricoverata all’ospedale di Busto Arsizio (Varese). Sembrava che sarebbe stata dimessa dopo la ricomposizione della frattura del femore, avvenuta durante l’aggressione. Ma Maria Scampini non ce l’ha fatta: sabato 27 dicembre è deceduta in ospedale.

Adesso, se la Procura di Busto Arsizio riscontrerà una relazione diretta tra la rapina e la morte della donna, per l’aggressore si potrebbe profilare l’accusa di omicidio colposo o preterintenzionale. Attualmente l’uomo è ricercato dai carabinieri della compagnia di Legnano.

Lo sdegno e le parole del sindaco di Magnago

Forte lo sdegno nel piccolo Comune di Magnago: “So che a chi l’ha soccorsa ha raccontato di non aver sentito suonare il citofono, di non aver aperto a nessuno, di essersi trovata davanti quell’energumeno all’improvviso”, ha spiegato la sindaca, Carla Picco.

“Conoscevo Maria perché, in occasione delle feste di Natale, andavo a farle visita e a portarle gli auguri miei e dell’amministrazione comunale. Sono turbata e sgomenta per ciò che le è accaduto. Parteciperò senza dubbio ai funerali di quella signora tanto cara. Soltanto una cosa posso dire: chi ha aggredito in quel modo la nostra concittadina ha agito da vigliacco”.