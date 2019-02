Blitz dice

Militari secondo legge M5S, cioè sindacato su “trattamento economico” e fin qui…Ma anche su “orario lavoro”. Si smonta dal pezzo allo scadere? E su “mobilità personale”. No, in quella postazione no. E sindacato “su applicazione norme sicurezza tutela salute”. Sicurezza e salute garantite in battaglia e missione? E ufficiali portavoce votati su piattaforma Rousseau no?