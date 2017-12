ROMA – Mago di Fiumicino arrestato, abusi su una 16enne: “Ti tolgo il malocchio… “Ti tolgo il malocchio e ti curo la cellulite”. Con questa promessa ha attirato una sedicenne che poi ha violentato. L’uomo, 47 anni, conosciuto nella zona di Fiumicino come ‘mago e fattucchiere‘ è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale dalla polizia dopo la denuncia della madre della giovane.

Secondo quanto appurato dalle indagini della squadra mobile di Roma e dagli agenti del commissariato di Fiumicino, l’uomo dopo aver attirato la giovane nella trappola, con la scusa di una ‘pozione magica’ l’ha molestata. La ragazza, nel corso di una audizione protetta, ha confermato l’abuso subito.

L’Autorità giudiziaria del Tribunale di Civitavecchia, ha adottato l’unico provvedimento ritenuto idoneo a fermare la “pericolosità sociale dell’uomo”, ritenendo altamente probabile la reiterazione del medesimo reato nei confronti di altre donne.

A denunciare il tutto è stata la madre della 16enne, e le indagini, svolte dalla Quarta Sezione della Squadra Mobile di Roma, specializzata in reati sessuali, contro le donne, i minori e le fasce vulnerabili e il personale del commissariato Fiumicino, in piena sinergia con la Procura di Civitavecchia, che ha coordinato le attività, confermavano quanto denunciato. Successivamente, la ragazza – «con grande sofferenza», viene sottolineato in una nota della Questura – ripercorreva in audizione protetta l’abuso subito. E di qui ne è scaturito il provvedimento restrittivo nei confronti del 47enne romano. (Corriere della Sera)