CATANZARO – Un giovane di 29 anni, Bruno De Sando, è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina, 2 agosto, in provincia di Catanzaro. Per cause in corso di accertamento, la moto Ducati su cui viaggiava si è scontrata con una Fiat Punto.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 162 che da Maida, dove il giovane era residente, conduce a Lamezia Terme. L’impatto sarebbe stato violentissimo e il motociclista è morto sul colpo. Sono intervenuti i carabinieri per i rilievi tecnici e la ricostruzione dell’incidente, mentre il personale del 118 ha solo potuto accertare il decesso del centauro.

Così il sindaco Domenico Giampà in un post su Facebook, appresa la notizia della morte del giovane di San Pietro a Maida: “La vita ci riserva dei dispiaceri che mai ci aspettiamo. La tragica notizia dell’incidente, in cui ha perso la vita il nostro concittadino Bruno De Sando, ci sconvolge. Abbiamo deciso immediatamente di rinviare la notte verde prevista per stasera e tutti gli eventi ad essa connessi. È tempo di stringerci tutti al fianco della famiglia di Bruno, è tempo del silenzio, della preghiera, di essere una grande comunità unita”. (fonte AGI)