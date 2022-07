Un sessantenne lodigiano è stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta da un’utilitaria guidata da un 21enne ed è morto sul colpo dopo essere stato sbalzato sull’asfalto. L’incidente mortale è avvenuto ieri sera a Mairago, in provincia di Lodi, all’altezza di un distributore di benzina. Sono in corso accertamenti a cura della Polstrada mentre il 21enne, cremonese, è stato portato in ospedale avendo anche accusato un malore per lo shock.