Marcello Carminati, scomparso a Maleo (Lodi), ritrovato morto nel fiume Adda

E’ stato ritrovato morto nel fiume Adda Marcello Carminati, l’uomo di 71 anni scomparso stanotte dalla sua abitazione di Maleo (Lodi). La sua bicicletta era stata ritrovata nei pressi delle rive dell’Adda.

Il cadavere è stato avvistato da un elicottero dei vigili del fuoco arrivato sul posto a metà mattinata di domenica 23 agosto.

L’allarme e le ricerche

E’ stata la moglie, che non l’ha visto rientrare sabato sera, a lanciare l’allarme. Immediate le ricerche nella zona dell’Adda dove è stata ritrovata la sua bicicletta con i suoi effetti personali. Poi l’avvistamento del corpo nel fiume.

Il pensionato, ex dipendente del Comune di Maleo e molto conosciuto in paese, lascia anche due figlie. Il sindaco di Maleo, Dante Sguazzi, lo ricorda come una persona “affabile, loquace, gentile con tutti”. (Fonte: Ansa)