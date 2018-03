VICENZA – “Maestra, c’è un verme sulla pizza”. Così un’alunna di quarta elementare si è accora dell’ingrediente indesiderato sulla merenda. E’ accaduto una settimana fa alla mensa scolastica dell’Istituto Comprensivo “Ciscato” di Malo, in provincia di Vicenza.

Quando la giovanissima alunna, attorniata dai compagni di classe, ha notato lo sgradevole intruso sulla pizza, ha subito allertato la maestra. L’insegnante ha quindi fotografato la larva e inviato una segnalazione alla società che gestisce il servizio mensa, appaltata dal Comune.

Intanto la sindaca di Malo, Paola Lain ha convocato una riunione d’urgenza, cui hanno preso parte i rappresentanti dei genitori, il nucleo “scelto” del Comitato assaggiatori dell’Istituto Comprensivo Ciscato, il preside Bruno Sandri, l’azienda coinvolta, l’assessore all’istruzione Maria Teresa Corzato e Saverio Chilese che è il responsabile del Sian, Servizio igiene ambiente e nutrizione dell’Ulss 7 “Pedemontana”.

“Dobbiamo appurare l’iter per comprendere che cosa sia successo – ha assicurato la sindaca Lain – Bisogna accertare come ha fatto il verme a finire nella pizza e assicurarci che non accada più. Lo dobbiamo ai ragazzi e alle loro famiglie”.