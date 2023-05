Malore improvviso mentre è sotto la doccia, morta a 37 anni: a scoprire il corpo la madre

Fiorenza Vernich, 37 anni, è morta per un malore improvviso mentre stava facendo una doccia. Il dramma è avvenuto in località Cenate (Nardò) in provincia di Lecce.

Morta per un malore mentre è sotto la doccia

Tutto è accaduto ieri sera, intorno alle 22. La donna era in casa con la madre. La 37enne stava facendo una doccia quando, all’improvviso, la madre ha udito un rumore sordo, come di un violento tonfo. E’ immediatamente accorsa scoprendo che la figlia era caduta e priva di sensi. Ha chiesto soccorso al 118, ma quando i sanitari sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia del commissariato di Nardò che hanno richiesto un sopralluogo della scientifica. Avvisato il pubblico ministero di turno, è stato disposto il trasferimento della salma presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Si procederà, probabilmente, a un esame affidato a un medico legale per fugare ogni dubbio, anche se sembra che la donna fosse sofferente da tempo e potrebbe quindi essere stata colpita da un malore improvviso dovuto proprio alla patologia.

