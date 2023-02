Ha un malore mentre guida il tir che trasporta gas liquido. Riesce ad accostare evitando una strage prima di morire mentre è ancora seduto al posto di guida. Accade nella giornata di giovedì 23 febbraio nel Lazio sull’autostrada A1, fra i caselli di Frosinone e Ceprano.

ha un malore mentre guida, accosta col tir (che trasporta gas liquefatto) ed evita una strage

L’uomo, un quarantenne originario di Somma Vesuviana in provincia di Napoli, verso le 19,30 ha avuto un malore mentre era alla guida di un autotreno che trasportava gas liquido. L’uomo ha iniziato a sentirsi male mentre stava procedendo verso il chilometro 627 dell’A1 in direzione sud. Aiutato anche da altri autisti di tir che stavano transitando lungo l’autostrada in quel momento, nonostante il suo stato di salute precario, è riuscito comunque a spostare il mezzo pesante dal carico così pericoloso. Ha raggunto la corsia di emergenza e fortunatamente non è successo nulla.

Vigili del Fuoco, 118 e Polizia stradale sul posto

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Frosinone, diverse pattuglie della Polizia stradale e gli operatori del 118. I medici non hanno potuto però fare altro che constatare il decesso dell’uomo. A seguito dell’incidente, il tratto stradale è stato chiuso. Si è subito registrata una coda di 3 chilometri all’altezza di Frosinone e Ceprano. Autostrade per l’Italia ha così suggerito a chi era diretto verso Napoli di uscire a Ceprano. Per quelli diretti a Roma invece, è stato suggerito di uscire a Frosinone.

Forse dovresti anche sapere che…