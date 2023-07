Malore mentre nuota a Numana, 32enne morto davanti alla futura moglie

Un malore lo ha ucciso mentre nuotava a Numana (Ancona). Lorenzo Ferri, 32 anni, si è spento davanti alla futura moglie e al figlio piccolo. Il massaggio cardiaco e le manovre rianimatorie sono andate avanti per mezz’ora ma non sono bastate a salvargli la vita.

Malore improvviso mentre nuota, 32enne morto a Numana

Il dramma è avvenuto ieri, mercoledì 19 luglio, poco prima delle 20. Stando alle prime ricostruzioni fornite dai testimoni, Lorenzo Ferri avrebbe accusato il malore mentre stava nuotando. L’allarme è stato lanciato dalla compagna (con cui si sarebbe dovuto sposare il prossimo dicembre), che non vedendolo tornare ha chiamato i soccorsi. I bagnini si sono tuffati per riportarlo a riva, mentre il 112 si precipitava sulla spiaggia per la rianimazione. Sul posto sono arrivati l’eliambulanza partita da Torrette e l’equipaggio della Croce Bianca di Numana, riporta Il Corriere Adriatico. Le manovre di rianimazione purtroppo non hanno salvato la vita al 32enne che è stato dichiarato morto poco dopo.

Forse dovresti anche sapere che…