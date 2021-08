Maltempo: a Perugia evacuate nove famiglie, allerta giallo in Puglia per temporali e piogge intense (foto Ansa)

Maltempo a Perugia: nove famiglie sono state evacuate da una palazzina a Villa Pitignano, alla periferia della città, dopo la forte pioggia che nella serata di lunedì 23 agosto ha interessato la zona.

Sette hanno trovato un’autonoma sistemazione, mentre due sono state accolte, grazie all’intervento del Comune, in un albergo della città.

Il punto della situazione è stato fatto in una riunione del Centro operativo comunale (Coc) alla quale hanno partecipato amministratori, tecnici e vigili del fuoco.

Maltempo, a Perugia evacuate nove famiglie

Sono state affrontate – riferisce Palazzo dei Priori – le criticità relative all’emergenza causata dal maltempo nelle zone di Ponte Felcino, Villa Pitignano, Ramazzano, Bosco, Pianello, Ponte Valleceppi, Lidarno, Colombella.

Sono state anche predisposte ulteriori squadre di tecnici che saranno impegnate nei sopralluoghi di fossi e frane, una per la pulizia delle strade, una per la verifica delle infrastrutture e delle linee elettriche, una per le ordinanze contenibili e urgenti.

Smottamenti sono stati registrati nelle aree di Pianello, Ripa e Piccione, ma senza particolari criticità segnalate.

Quasi tutte le strade sono percorribili ad eccezione di uno dei due sottopassi di Villa Pitignano, dove i vigili del fuoco sono impegnati nella rimozione del fango.

Resta chiusa la strada Ponte Felcino – Ponte Pattoli tra Ponte Pattoli e Villa Pitignano. Negli altri tratti di strada è in corso la rimozione dei detriti.

Maltempo, allerta gialla in Puglia

E dopo giorni di afa è scattata l’allerta gialla per il maltempo in arrivo anche in Puglia.

La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino per la possibilità di temporali e piogge intense a partire dalle 20 di oggi: l’allerta ha durata di 24 ore.

“Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale e ionica, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio”, si legge nella nota.

Le temperature massime saranno in diminuzione, con un calo termico anche di 10 gradi in alcune aree.