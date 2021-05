Maltempo a Torino, primo temporale estivo: fulmini e grandine, ma da sabato torna il sereno

Blitz dice

Vaccini conseguenze ed effetti. Mal di testa, febbre, stanchezza? Ipnotizzati dal dito non vediamo la luna, conseguenze ed effetti dei vaccini misurati ad oggi sono: meno 95% contagi tra i vaccinati, crollo della malattia in forma grave del 99 per cento tra i vaccinati. AstraZeneca? Stronca la mortalità da Covid del 95%.