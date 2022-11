Maltempo a Vico Equense, 34enne morto folgorato sulla spiaggia di Seiano

Un 34enne è morto durante il temporale sulla spiaggia di Seiano. L’uomo, Ugo Manganaro, un pescatore, si trovava nei pressi della riva in località Marina di Seiano, a Vico Equense (Napoli), quando sarebbe stato colpito da una scarica elettrica.

Muore folgorato sulla spiaggia di Seiano a Vico Equense

Sarà un’inchiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata a stabilire cosa gli sia accaduto. I carabinieri arrivati ieri sera intorno alle 20:30 hanno disposto il sequestro dell’area dove è stato ritrovato il corpo. Il giovane si trovava poco distante da un palo della luce, trascinato poi dalle onde quasi in mare. Potrebbe avere ricevuto la scarica elettrica dal sistema di illuminazione.

Aperta una indagine

Anche se le condizioni di maltempo di ieri non hanno reso facile ricostruire l’intera dinamica in cui si è consumata la tragedia. Sul posto nella tarda serata anche il medico legale, Sergio Infante, incaricato dalla Procura di Torre Annunziata di fare un primo esame sulla salma in attesa dell’autopsia che sarà disposta a breve.

Dal referto del 118 si parla di “arresto cardio-circolatorio” per cause ancora da accertare. Il sostituto procuratore, Anna Chiara Fasano, ha disposto anche il sequestro della salma.

