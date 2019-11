IVREA (TORINO) – L’emergenza maltempo ha fatto scattare la chiusura dell’autostrada A5 Torino-Aosta, in entrambe le direzioni, tra Ivrea e Pont Saint Martin. Sul tratto incombe la frana di Quincinetto; il Piano di emergenza prevede, in caso di allerta rossa, lo stop al traffico.

La decisione è stata presa in seguito ad una riunione tenutasi in Prefettura. Tutti i veicoli vengono deviati lungo la statale 26 della Valle d’Aosta.

Sulla A10, invece molte le code a causa di una frana caduta tra Arenzano e il bivio A10/A26 Trafori. Per lo smottamento che si è verificato tra Arenzano e il bivio con la A26, sulla A10 in direzione Genova, al km 17+400, il personale inviato da Aspi è intervenuto restringendo la carreggiata per pulire la fanghiglia che è finita sull’assetto stradale. (Fonte: Ansa)