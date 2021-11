Maltempo al Centro-Sud, allerta arancione in Sardegna. Gialla in altre otto regioni (foto Ansa)

Allerta arancione in Sardegna, scuole chiuse a Cagliari e allerta gialla in otto regioni. E’ allarme maltempo al Centro e al Sud Italia.

L’ondata di maltempo non dà tregua alla Sardegna, per la quale è stata diramata una nuova allerta meteo arancione. A Cagliari e nel vicino Comune di Capoterra le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse anche martedì. Chiusi anche parchi, impianti sportivi, biblioteche, musei, asili nido e cimiteri. La Protezione civile ha poi dichiarato l’allerta gialla in Campania, Basilicata, Molise, Marche, Abruzzo e su parte di Sicilia, Calabria e Puglia.

Maltempo al Centro e al Sud

Per quanto riguarda le altre Regioni, la Protezione civile avverte che a partire dalla serata di lunedì “sono attese precipitazioni che dai territori meridionali peninsulari si estenderanno alle aree del medio versante adriatico”.

Domani scuole chiuse a Cagliari

Domani, martedì 16 novembre, le scuole resteranno chiuse a Cagliari.. Lo stop alle lezioni è stato prorogato dal sindaco Paolo Truzzu in seguito alla nuova allerta meteo arancione che prevede situazioni di criticità, rischio idrogeologico e rischio idraulico sino alla mezzanotte di martedì 16.

Scuole chiuse anche a Capoterra, centro a una ventina di chilometri dal capoluogo particolarmente colpito dal maltempo.

L’ordinanza del sindaco

La scelta del Comune di Cagliari è legata anche all’esigenza di limitare la circolazione delle auto. L’ordinanza prevede la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado con conseguente sospensione delle attività didattiche e dispone che i dirigenti scolastici garantiscano, comunque, il presidio dei plessi per consentire le necessarie verifiche tecniche. Chiusi anche parchi, impianti sportivi, biblioteche, musei, asili nido e cimiteri con San Michele che resterà comunque agibile solo per la ricezione delle salme. È il secondo stop consecutivo alle lezioni a scuola dopo l’alt imposto in seguito alla bomba d’acqua che si è abbattuta sul Cagliaritano.