Maltempo: alberi abbattuti in provincia di Varese, bombe d’acqua in Valle d’Aosta, esondazioni e frane in Alto Adige (foto Ansa)

Il maltempo si è abbattuto sul Nord Italia domenica 5 giugno, con alberi abbattuti, torrenti esondati, bombe d’acqua e nubifragi dalla Valle d’Aosta al Trentino Alto Adige passando per la Lombardia, in particolare la provincia di Varese.

Maltempo: alberi abbattuti e torrente esondato a Cittiglio (Varese)

In provincia di Varese ci sono stati diversi interventi per il maltempo che hanno mobilitato diverse squadre di vigili del fuoco e volontari di Protezione civile.

Tra le località più colpite la frazione montana di Vararo nel comune di Cittiglio (Varese), dove sono rimaste bloccate un centinaio di persone a causa di alberi caduti che hanno interrotto la viabilità.

Nel comune di Casalzuigno (Varese) un torrente è esondato allagando alcune abitazioni.

Per far fronte alle richieste sono arrivate in supporto alcune squadre dai comandi di Milano e Monza-Brianza. Un centinaio gli interventi di soccorso tecnico urgente.

Maltempo: bomba d’acqua in Valle d’Aosta

Una “bomba d’acqua” si è scatenata domenica pomeriggio in Valle d’Aosta, obbligando i vigili del fuoco ad entrare in azione in numerose località, da Villeneuve a Saint-Vincent.

Gli interventi hanno riguardato soprattutto allagamenti di garage, scantinati e i piani terra di alcune abitazioni. Non sono segnalati danni a persone.

Nel comune di Fenis è stato effettuato un intervento per la rimozione di alcune piante che hanno interrotto temporalmente la viabilità su di una strada comunale. Problemi analoghi sono stati segnalati al Villair di Quart.

Maltempo: 60 interventi dopo il nubifragio in Alto Adige

Un fronte d’aria fredda, accompagnato da forti temporali, ha attraversato nella serata di domenica anche il Trentino Alto Adige. Sono state numerose le chiamate ai vigili del fuoco.

In val Ridanna, dove in poco tempo sono caduti 80 millimetri di pioggia, è straripato il rio di Ento. A Bolzano una raffica di vento ha abbattuto un semaforo.

Dalle ore 18 i vigili del fuoco sono usciti per oltre 60 interventi, soprattutto nei distretti di Alta Valle Isarco, Bolzano, Bassa Pusteria e Merano e dintorni, soprattutto per rami e piante pericolanti, smottamenti, frane e colate detritiche e allagamenti in cantine e garage.