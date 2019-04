ROMA – Il maltempo è arrivato sull’Italia dalla sera del 3 aprile, portando neve sulle Alpi già a 1300 metri di quota e pioggia. In 24 ore sono caduti quasi un metro di neve sulle Alpi del Piemonte e 100 millimetri di pioggia, dopo due mesi di siccità quasi totale. Allerta gialla per i fiumi a rischio esondazione, mentre le piogge si spostano anche su Toscana e le altre regioni.

Maltempo in arrivo sull’Italia: allerte meteo

Allerta meteo della Protezione civile per il 4 aprile per temporali su Piemonte e Lombardia, in estensione a Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Dalla notte di mercoledì 3 aprile ci sono stati venti forti o di burrasca su Liguria, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, specie zone costiere, e Sicilia, in estensione a Veneto e Friuli Venezia Giulia. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. Dal mattino di giovedì precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, interessano Lazio, Umbria, zone interne di Abruzzo e Molise, Sicilia e Calabria. Valutata inoltre per la giornata di domani allerta arancione per rischio idrogeologico su parte di Lombardia e Veneto. Allerta gialla su gran parte del territorio italiano.

Maltempo Piemonte, neve e pioggia

Quasi un metro di neve in 24 ore sulle Alpi del nord Piemonte dove, a quote più basse, sono caduti fino a 100mm di pioggia. È tornato il maltempo su tutta la regione dopo due mesi di siccità quasi totale. Per oggi resta l’allerta gialla nei bacini idrografici settentrionali, dal Biellese all’Ossola, con rischio valanghe al grado 4 (‘forte’, su una scala europea che arriva fino a 5, ‘molto forte’).

Dal pomeriggio tempo in miglioramento, prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) la cui rete di stazioni metro ha registrato 100mm di pioggia a Mergozzo (Vco), 64 a Sambughetto Valstrona (Vco); 85 cm di neve fresca sul Monte Moro, sopra Macugnaga (Vco), ma la precipitazione, sia pur meno abbondante, ha interessato tutto l’arco alpino: al Pian del Sole di Bardonecchia (Torino), 42 cm di neve. Scuole chiuse nelle valli Antigorio e Formazza (Vco), è interrotta la ferrovia tra Domodossola e la Svizzera per alberi sui binari nel Canton Vallese. Garantiti i collegamenti con Milano.

Allerta valanghe in Valtellina e Valchiavenna

Freddo e forte calo delle temperature in Valtellina e Valchiavenna. In montagna è tornata la neve alle quote superiori a 1200-1500 metri e sul fondovalle piove. Diversi i passi alpini transitabili solo con catene montate. Dopo giorni di prolungata siccità una ‘coda’ dell’inverno con il pericolo valanghe che sulle Alpi Retiche è di nuovo all’indice 3 marcato su una scala europea di cinque gradini.

Valle d’Aosta, allerta arancio per neve e temporali: rischio frane

La protezione civile regionale ha emesso un bollettino per moderata criticità idrogeologica (colore arancio, livello 2 su 3) per giovedì 4 aprile. “La quota della neve è in calo nella notte” tra mercoledì e giovedì “a circa 900/1000 metri. Si emette quindi un avviso meteo per neve”: attesi 50 cm a 1.300 metri nelle valli di Ayas, del Lys e di Champorcher e 40-50 cm a 1.300 mt nelle valli del Gran Paradiso. C’è “una segnalazione per neve” nel resto del territorio (vallata centrale e dorsale alpina), dove si prevedono 30-40 cm a 1.300 mt. Per stasera e domani c’è “una segnalazione per temporali” in bassa valle: soprattutto qui, sotto la quota neve, “non si escludono fenomeni localizzati di caduta massi o frane superficiali”. “Inoltre i venti diventeranno sostenuti dai quadranti sudorientali a tutte le quote, anche rafficati al suolo durante i temporali”.

Il pericolo valanghe per giovedì sarà 4-forte tra la Valpelline, passando da Valtournenche, Valli di Ayas e Gressoney fino all’alta Valle di Cogne. E’ invece 3-marcato nel settore del Monte Bianco, Gran San Bernardo, alte valli di Valsavarenche e Rhêmes, 2-moderato tra La Thuile, Valgrisenche e parte della valle centrale.