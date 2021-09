Allerta meteo per il maltempo oggi 27 settembre. Mezza Italia sarà colpita da piogge molto forti e allagamenti. In Toscana i disagi hanno interessato soprattutto Arezzo e la provincia. In Liguria allerta arancione nel centro e nel levante.

Liguria, allerta meteo oggi

Nel dettaglio l’allerta è quasi ovunque in Liguria. Per il primo pomeriggio diventa da arancione a gialla nel centro e nel levante fino alle 18 (ma nell’entroterra savonese si conclude alle 15). Con la perturbazione veloce e intensa proveniente da Ovest sono attese già dalle prime ore di domani piogge, rovesci e temporali da Ponente verso Levante. Sono attesi in particolare fenomeni forti o molto forti sul centro Levante e anche organizzati e stazionari, specie sul settore centrale della regione e la parte più occidentale della zona centrale. Le precipitazioni andranno gradualmente esaurendosi tra il tardo pomeriggio e la serata.

Maltempo in Toscana, tromba d’aria a Bibbiena

In Toscana i disagi hanno interessato soprattutto Arezzo e la provincia, in particolare Bibbiena, colpita da una tromba d’aria che ha provocato lo scoperchiamento di alcuni tetti e l’abbattimento di piante.

Il sindaco di Massa (Massa Carrara), Francesco Persiani, invita i cittadini a muoversi soltanto per necessità, mentre le squadre dei tecnici comunali, la polizia municipale, la protezione civile, vigili del fuoco e forze dell’ordine sono impegnate negli interventi di messa in sicurezza delle strade e del ripristino della viabilità per le principali arterie, tra cui l’Aurelia, rimaste allagate e bloccate dalla pioggia e dalla caduta di alberi e piante.

Vento, pioggia e grandine anche sulle colline intorno a nord di Firenze, come per il Comune di Vaglia, che ha aperto il centro operativo comunale della protezione civile a seguito del forte maltempo.