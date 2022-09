Maltempo, allerta meteo per temporali domenica 4 settembre: le Regioni a rischio (foto ANSA)

Una perturbazione atlantica avanza in queste ore sul Nord Italia, e influenzerà le condizioni meteo in molte zone della Penisola anche nella giornata di domani, domenica 4 settembre. Gli effetti si faranno sentire soprattutto al Centro-Sud.

Maltempo e allerta meteo domenica, nove regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per la giornata di domani, domani 4 settembre, una allerta meteo gialla per rischio idraulico e rischio temporali su nove regioni. Nel dettaglio il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo prevede una allerta meteo gialla domenica 4 settembre in Calabria, Lazio, Campania, Puglia, Umbria, Molise, Toscana, Molise e Basilicata.

Previsioni meteo domani

Dalle prime ore di domani temporali sono previsti su Toscana centro-meridionale, Lazio e Campania, in estensione a Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. Valutata per la giornata di domani allerta gialla su Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Umbria e parte di Toscana e Calabria.