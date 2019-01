ROMA – Scuole chiuse mercoledì 30 gennaio per allerta neve in Italia. Il maltempo è arrivato e anche il grande freddo nei cosiddetti “giorni della merla“, motivo per cui diversi Comuni hanno deciso di chiudere le scuole e hanno chiesto ai genitori di tenere i figli a casa dall’Umbria alla Liguria.

Le amministrazioni comunali hanno deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per garantire la sicurezza degli studenti. Ecco l’elenco regione per regione.

Umbria

Scuola chiuse a Nocera Umbra e Gualdo Tadino, dove per l’allerta meteo della Protezione civile le scuole erano rimaste chiuse anche il 29 gennaio.

Liguria

Allerta meteo arancione diramata in Liguria dalla Protezione civile nella zona della Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia. Scuole chiuse nei Comuni di Busalla, Ronco Scrivia, Isola del Cantone, Vobbia, Montoggio, Santo Stefano d’Aveto e Rezzoaglio.