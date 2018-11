ROMA – In tutta Italia è ancora emergenza per il maltempo. E purtroppo sale ancora il numero dei morti.

Per oggi, giovedì 1 novembre, la protezione civile ha emesso una allerta rossa in Veneto e arancione nel Lazio, in Liguria e in Sicilia, mentre gialla per Toscana, Campania e Piemonte.

Nevicate abbondanti sono attese in Valle d’Aosta, a partire dai 1.300-1.500 metri di quota.

Due persone sono morte a Lillianes (Aosta) nella valle di Gressoney, a seguito della caduta di un albero sull’auto in cui viaggiavano. Nella zona, in bassa Valle d’Aosta, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per piante cadute a causa del maltempo.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 sulla strada regionale per Gressoney, che è ora chiusa al traffico.

E’ morto all’ospedale di Bolzano l’automobilista rimasto gravemente ferito in un incidente stradale causato dal maltempo a Coldrano di Laces, in val Venosta, nella notte fra lunedì e martedì. Josef Pedross, 53 anni del posto, uscito da una galleria era finito con l’auto contro alcuni alberi abbattuti dal vento.

E’ morto per il maltempo anche Egidio Fontana, 85enne di Nozza di Vestone, in Valsabbia nel Bresciano, il cui corpo è stato trovato ieri pomeriggio tra i rami degli alberi vicino al Chiese. L’anziano, secondo le prime indagini, è scivolato nel corso d’acqua ed è stato trascinato dalla corrente del fiume ingrossato dalle piogge degli ultimi giorni. Poi è stato portato dalle acque a riva.

Un anziano è morto invece ad Antermoia, in val Badia, cadendo dal tetto di una malga che stava riparando dai danni provocati dalle raffiche di vento dei giorni scorsi. Vano l’intervento prima dei familiari e poi dei soccorritori che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell’uomo, Agostino Paratscha di 81 anni.