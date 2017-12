ROMA – Il Veneto segnala lo stato di allerta in montagna per rischio valanghe, dopo le nevicate che negli ultimi due giorni hanno apportato 50-60 cm di manto fresco, con massimi fino a 90 cm nel basso Agordino e nello Zoldano.

“L’attività valanghiva spontanea lungo i percorsi abituali si va gradualmente riducendo anche se singoli distacchi potranno ancora interessare la viabilità in quota. Domani, sabato 30 dicembre, sono previsti ancora venti da moderati a forti in quota da nord-ovest con intensità massime di 60-70 km/h a 3000 m.; domenica 31 dicembre forte e temporaneo rialzo termico in quota con Zero Termico a 3200 m. Lunedì 1 gennaio peggioramento con ulteriori nevicate. Il pericolo di valanghe sarà ancora, in generale, marcato (grado 3)”, spiega una nota.

Il livello di criticità è giallo su tutti i settori della montagna veneta, accompagnato dalla dichiarazione della fase operativa di attenzione per rischio valanghe, riconfigurabile a livello locale in stato di preallarme o allarme in presenza di particolari e non prevedibili situazioni di emergenza.

Anche in Lombardia rischio neve

La Sala operativa della Protezione civile ha emesso una comunicazione per rischio neve dalle 21 di oggi, venerdì 29 dicembre, e fino alle 12 di domani, sabato 30 dicembre, sulle zone di Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Prealpi Varesine, Prealpi Comasche-Lecchesi, Prealpi Bergamasche e Valcamonica.