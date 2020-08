Il maltempo sta mettendo in ginocchio il Nord Est. Strade chiuse e fiumi allagati. Due turisti morti sulla statale del Brennero. Un uomo colpito da un fulmine.

Emergenza maltempo killer, in particolare in Trentino Alto Adige dove sono esondati i fiumi Adige e Isarco a causa delle piogge torrenziali che da domenica stanno colpendo la zona. E ciò ha portato alla chiusura dell’A22 del Brennero nel tratto compreso tra San Michele e Bolzano in entrambi i sensi di marcia. Strada poi riaperta lunedì all’alba.

Il maltempo continua quindi a flagellare tutto il Nord Italia causando quella che il presidente del Veneto Luca Zaia ha definito una vera e propria “devastazione”, in cui si iniziano a contare oltre ai danni anche le vittime. Con due turisti morti per un incidente stradale e un uomo colpito da un fulmine. Il tutto dopo la tragedia a Marina di Massa in cui hanno perso la vita due sorelline. C’è poi un uomo disperso vicino Varese.

Fra Malè e Trento, all’altezza di Cles, uno smottamento ha investito i binari, sfiorando un treno. Per l’esondazione dell’Isarco la protezione civile ha invitato gli abitanti di Chiusa a non andare in strada e a rifugiarsi nei piani alti delle abitazioni, mentre ad Egna alcune famiglie sono state evacuate. Ed è anche allerta per il fiume Sarca in Trentino.

Maltempo killer, due turisti morti al Brennero

Due turisti tedeschi hanno perso la vita in un incidente stradale, avvenuto la scorsa notte sulla statale del Brennero nei pressi di Pineta di Laives, sul percorso alternativo dopo la chiusura dell’autostrada del Brennero a causa della piena dell’Adige. La loro vettura si è scontrata con due camion con targa straniera. Sono deceduti il padre 45enne e la nonna 67enne, informa la Rai. Sono stati ricoverati in ospedale il nonno e il bimbo di 7 anni. Illesi invece i camionisti.

Maltempo killer. Uomo colpito da un fulmine a Ornica

Un uomo di 47 anni è stato colpito da un fulmine mentre si trovava in un bosco. Il grave incidente si è registrato questa mattina nei pressi di Ornica, in provincia di Bergamo, quando il 47enne è rimasto in balìa di un forte temporale dato dal maltempo che sta colpendo duramente la Lombardia. L’uomo è stato portato in codice giallo al pronto soccorso.

Un furgone è invece precipitato in un dirupo a Oggebbio, nell’Alto Verbano, lungo la strada provinciale che sale in collina. Il luogo del grave incidente si trova di poco a monte della frana che si è abbattuta venerdì sulla statale 34 del Lago Maggiore.

Ma le nuove ondate di maltempo stanno colpendo ovunque ovunque. Piogge e grandine hanno spazzato il Verbano ma anche Torino, mentre al Sestriere è nevicato a quota 2.400. Grandine anche in provincia di Bergamo dove si sono imbiancati i colli della Val Cavallina e dell’Alto Sebino. Qui la statale 42 era diventata impraticabile ed è stata liberata dai volontari.

Grandine pure ad Ancona. Allarme mareggiate in Liguria. Chiusa per l’esondazione del torrente Landro a Dobbiaco (Bolzano) la statale 51 di Alemagna da Cortina al passo Cimabanche, in Trentino, mentre cresce l’allarme per il livello del lago di Alleghe. Smottamenti e allagamenti si sono verificati anche a Lecco e nel Lecchese e hanno causato la chiusura parziale della statale 36 Regina, quella che arriva al lago di Como e lo costeggia. E le previsioni non parlano ancora di sole.

Grandinata e strade allagate a Cagliari.

Strade allagate, tombini saltati, alberi pericolanti. L’ondata di maltempo che si è abbattuta lunedì mattina sul Cagliaritano sta creando disagi. Un improvviso e violento acquazzone, misto a grandinata, nel giro di breve tempo ha provocato non pochi problemi soprattutto in città. Saltati in diverse zone i chiusini delle fognature e alcune strade si sono allagate. Piena d’acqua nella centralissima viale Diaz – con le auto bloccate – in viale Merello, e soprattutto la zona di Pirri che come sempre si è riempita d’acqua.

Problemi anche in via della Pineta dove si è registrato anche il cedimento del manto stradale, sul posto stanno già operando gli agenti della polizia municipale. A causa del forte vento i vigili del fuoco sono intervenuti in alcune zone di Cagliai per rami pericolanti, mentre il Comune proprio per evitare rischi ha disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini.

Allagamenti anche nel Sulcis Iglesiente, in particolare a Sant’Antioco dove stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco. Le strade allegate stanno creando problemi alla viabilità. (Fonti Ansa e YouTube).