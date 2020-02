ROMA – La corrente di aria polare arrivata sull’Italia dal 26 febbraio ha portato il maltempo e il freddo. In Toscana è stata diramata un’allerta meteo per le forti raffiche di vento, mentre a Cortina cade la neve. Violenta grandinata a Udine, mentre i collegamenti via mare sono difficili a Ischia e Procida per le mareggiate.

Maltempo, neve a Cortina d’Ampezzo

Primi fiocchi già dalla mattina e nel primo pomeriggio del 26 febbraio. Le piste sono aperte e innevate e i rifugi pieni, nonostante l’allarme Coronavirus. In paese si contano circa 20 mila presenze “e si registra – sottolinea Cortina Marketing – una situazione di calma”.

Toscana, allerta gialla per il vento

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha comunicato l’estensione del codice giallo per vento e mareggiate, con validità dalle ore 14 fino alla mezzanotte di giovedì 27 febbraio. L’area interessata è quella che si estende dalla Versilia fino a Piombino, Arcipelago incluso. Previsto un rinforzo dei venti di Libeccio dal pomeriggio di giovedì.

Attese forti raffiche sulla costa, sull’Arcipelago e sull’Appennino e zone sottovento. Temporanea attenuazione del moto ondoso nella notte e nuovo aumento dal pomeriggio fino a mare agitato a nord dell’Elba, localmente molto agitato a largo.

Inoltre nel pomeriggio di mercoledì 26, possibili nevicate a quote di montagna (700-900 m) sull’Appennino fiorentino e aretino e localmente sull’Amiata e sulle Colline Metallifere e possibile locale formazione di ghiaccio nelle zone interne nella notte e nel primo mattino.

Maltempo, collegamenti difficili via mare a Ischia e Procida

Collegamenti marittimi a singhiozzo per Ischia e Procida a causa del forte vento di ponente che spira in queste ore nel golfo di Napoli. Fermi quasi del tutto i mezzi veloci a partire da metà giornata, aumentano ora dopo ora anche le cancellazioni delle corse effettuate con navi traghetto. Attualmente restano confermate pochissime partenze da Pozzuoli e Napoli per il pomeriggio ed è probabile in serata il blocco totale dei collegamenti per le due isole. Lo stop a navi e aliscafi potrebbe protrarsi fino a domattina, considerato il previsto perdurare di condizioni meteo avverse.

Maltempo Udine, fitta grandinata

Una fitta grandinata, con chicchi sottili che si sono poi trasformati in neve umida e ghiacciata ammantando tetti e strade, si è abbattuta nel primo pomeriggio a Udine. Accompagnata da vento forte, la grandinata ha interessato gran parte della città, in coincidenza con un deciso abbassamento della temperatura. Grandinate diffuse si sono verificate anche nella provincia di Pordenone.

Alpi Giulie, pericolo valanghe moderato

Pericolo valanghe ‘moderato’ sulle Alpi Giulie e sul monte Canin in Friuli Venezia Giulia, ‘debole’ sul resto della fascia alpina e prealpina. Deboli nevicate oltre i 700 metri – si legge nel bollettino valanghe – stanno interessando l’area alpina. I quantitativi maggiori si registrano nell’area del Canin con 10-15 cm.

Previste ulteriori nevicate nel pomeriggio. La nuova neve ricopre il vecchio manto nevoso caratterizzato da croste dure e ghiacciate. Per quanto riguarda le Alpi Giulie e Canin, sui pendii ripidi posti sopra i 1.800 metri, nelle localizzate zone con accumuli da vento, in particolare nelle conche nei canaloni e in corrispondenza di bruschi cambi di pendenza, il distacco provocato di piccoli lastroni superficiali può avvenire localmente anche con debole sovraccarico.

Possibili scaricamenti dalle pareti e lungo i pendii estremi. Sulle Alpi Carniche e sulle Prealpi, in particolare sui pendii più ripidi dei versanti settentrionali sono possibili piccoli distacchi provocati in genere con forte sovraccarico.

Maltempo, stop collegamenti con l’isola d’Elba

A causa del forte vento e delle conseguenti condizioni meteo marine nel canale di Piombino (Livorno) tutti i collegamenti dei traghetti con l’isola d’Elba sono stati interrotti. L’ultima nave in partenza prevista prima della sospensione, spiegano dalla guardia costiera, il traghetto Toremar delle 10 da Piombino a Portoferraio. Rallentamenti portuali anche a Livorno dove dall”Avvisatore Marittimo segnalano raffiche di 35-40 nodi di vento da ponente, che hanno causato lo stop del collegamento Toremar previsto stamani per le 8,30 con Capraia.

(Fonte ANSA)