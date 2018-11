VENEZIA – Cinque euro per far rinascere un bosco dopo il maltempo devastante delle ultime settimane. A mandarli al sindaco di Rocca Pietore (Belluno), Andrea De Bernardin, è stato un bambino di nove anni di Mira (Venezia), Achille, colpito dalla disperazione degli abitanti del bellunese martoriati dal maltempo. Il piccolo ha preso carta e penna e scritto al sindaco di Rocca Pietore per contribuire alla rinascita dei boschi della zona sradicati dal vento.

Il 7 novembre ha fatto partire la sua letterina scritta in stampatello con fare sicuro su un foglio a righe strappato da un quaderno, accludendo cinque euro e un disegno. “Ho nove anni, abito a Mira (Venezia) mi piace molto andare in montagna e siccome mi dispiace per quello che è accaduto vorrei rivedere montagne con i boschi perché da grande mi piacerebbe entrare nel corpo forestale. Vi dono un aiuto con i miei risparmi”.

Rocca Pietore, ai piedi della Marmolada, è stata l’epicentro del maltempo eccezionale che ha colpito la montagna veneta. A rendere nota la vicenda è stato ‘Progetto Rocca Pietore‘ nella sua pagina Facebook e il gesto è stato confermato dall’assessore veneto alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin.

L’assessore, con il governato Luca Zaia ma anche tutta la comunità di Rocca Pietore, sono ora a ‘caccia’ del ragazzino per poterlo ringraziare, mentre sui social impazzano i like ed i commenti a favore del piccolo eroe. La missiva è accompagnata da un disegno in cui Achille ha raffigurato le ‘sue’ montagne tutte verdi con alberi, malghe, un torrente ma anche un elicottero, in un cielo terso, che le sorvola e veglia su di loro, una sorta di moderno angelo custode.

“Caro Achille, non ti sappiamo dire quanto siamo commossi da questo tuo grande gesto! – scrive ‘Progetto Rocca Pietore’ su Facebook -. Il tuo cuore è grandissimo! Spero ti arrivi il nostro messaggio e che tu possa metterti in contatto con noi al più presto”.

A dirsi toccato da quanto fatto è anche l’assessore Bottacin: “E’ un gesto commovente per un bambino, soprattutto per essersi voluto privare dei suoi risparmi. Si dice che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce – commenta -: questa è la foresta dei veneti che cresce”.