Maltempo, bomba d’acqua in provincia di Vicenza: strade trasformate in fiumi di fango

VICENZA – Bombe d’acqua e colate di fango e sassi hanno colpito oggi, mercoledì 31 luglio, con un nuovo forte episodio di maltempo, la provincia di Vicenza. Situazione difficile in particolare a Piovene Rocchette, dove da un bacino formato dalla forte pioggia sul monte Summano, si è scaricato un fiume detritico che ha invaso le strade del paese, bloccando alcune case, i cui occupanti, anziani, sono stati raggiunti e soccorsi dai vigili del fuoco. Non si registrano comunque feriti. Nell’arco di due ore, tra le 13 e le 15, violenti temporali hanno spazzato l’intera provincia berica, con grandinate che hanno interessato il bassanese e altri paesi della fascia pedemontana. Oltre una cinquantina le richieste di intervento giunte al 115.

Colpito anche l’Altopiano dei Sette Comuni, soprattutto nelle zone a sud del comune di Lusiana Conco, mentre ad Asiago, Gallio e Roana ha solamente piovuto. Violenti temporali (in diverse aree diventati autentici nubifragi) fulmini e grandinate hanno interessato gran parte della provincia, anche se il maggior numero di segnalazioni riguarda i comuni dell’Alto Vicentino (Schio, Thiene, Santorso), tutta la fascia della Pedemontana e il Bassanese, dove in queste ore si fa la conta dei danni per quanto riguarda le colture, in particolare i vigneti.

Allerta per maltempo in Veneto fino alle 8 di giovedì

Le previsioni meteo per le prossime ore in Veneto indicano ancora una situazione generalmente analoga con maltempo diffuso in tutta la regione. Per questo il Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile della Regione ha emesso un avviso di criticità con allerta gialla per diverse aree valevole fino alle 8 di giovedì 1 agosto. “Nel pomeriggio-sera di oggi e nella notte, altri temporali potrebbero verificarsi in alcune parti del territorio veneto” spiegano dalla Regione , aggiungendo: “Alla luce di queste previsioni meteo, lo Stato di Attenzione per Criticità Geologica e Idraulica sulla Rete Secondaria è dichiarato sui bacini idrografici Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta Bacchiglione Alpone, Adige Garda Monti Lessini. Per la sola Criticità Idraulica sulla Rete Secondaria, lo Stato di Attenzione riguarda i bacini Basso Piave Sile Bacino Scolante in Laguna, e Livenza Lemene Tagliamento. Lo Stato di Attenzione rinforzata rimane in vigore nell’area della frana di Borca di Cadore, in provincia di Belluno”. (fonte ANSA)