CAPRI – Dal pomeriggio di domenica 9 dicembre, causa maltempo, Capri è isolata.

A causa del maltempo i collegamenti marittimi tra la terraferma e l’isola azzurra sono interrotti. Da Napoli l’ultimo mezzo veloce che è riuscito a raggiungere Capri è partito alle 12,40. Da Capri l’ultima partenza per Napoli è avvenuta alle 15,35. Le corse successive sia delle linee veloci che dei traghetti sono sospese per le avverse condizioni meteo. Una tempesta si è abbattuta su Capri a partire dal pomeriggio con forti raffiche di vento e con onde che hanno superato i tre metri di altezza. Nessuna nave attualmente è presente nel porto dell’isola.

D’altronde la Protezione Civile per domenica aveva emesso un avviso per il maltempo in arrivo. Avviso che parlava di venti forti dalle prime ore di domenica, dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte sui settori appenninici dell’Emilia-Romagna, sulla Toscana e sulle Marche, dalla tarda mattinata ai settori appenninici di Abruzzo e Molise; inoltre si prevedevano venti da forti a burrasca su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Provincia autonoma di Trento e dalla mattinata alle zone costiere di Lazio, Campania e, dal pomeriggio, alla Basilicata.