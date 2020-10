Il Ponte Lenzino sulla strada statale 45, in Alta Valtrebbia (Piacenza), è crollato a causa del maltempo sabato 3 ottobre

Un ponte sulla strada statale 45, in Alta Valtrebbia, in provincia di Piacenza, è crollato sabato 3 ottobre intorno alle 15. Si tratta del Ponte Lenzino, tra i paesi di Marsaglia e Ottone, in comune di Cortebrugnatella, a circa 80 chilometri da Piacenza. Non risulta ci siano feriti.

La strada statale che congiunge Piacenza a Genova è chiusa. Il ponte è da anni ammalorato. All’inizio dell’anno è stato oggetto di parziali lavori di messa in sicurezza. A causarne il crollo potrebbe essere stata la piena del torrente Trebbia, particolarmente violenta.

L’abitato di Ottone, ultimo comune piacentino ai confini con la provincia di Genova, è ora raggiungibile solo dal versante ligure.

Al pari di Ottone, altri comuni raggiungibili solo dal versante ligure, al netto di strade sterrate, sono Zerba e Cerignale.

Sul ponte crollato, ogni weekend transitano in genere migliaia di moto perché la Val Trebbia, quando c’è bel tempo, è meta molto ambita per escursioni e amanti delle due ruote.

Piemonte, crollato ponte sul Sesia

Anche in Piemonte il maltempo ha provocato il crollo di un ponte. Si tratta del ponte che collega Romagnano Sesia e Gattinara, che passa sopra il fiume Sesia. E’ un viadotto di competenza della Provincia di Novara ed è un’arteria fondamentale per il traffico diretto in Alta Valsesia e di collegamento con i paesi della Bassa Valle, in particolare Gattinara.

Sconcerto tra gli amministratori locali: il tratto di strada era stato riaperto alle 12 ed era stata fatta una diretta Facebook dei due sindaci, Alessandro Carini di Romagnano e Daniele Baglione di Gattinara, proprio sopra il viadotto.

“Mai – ha scritto il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, postando l’immagine del ponte in frantumi – avrei pensato di vedere questo”. (Fonte: Ansa)