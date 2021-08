Maltempo di fine estate: allerta gialla per temporali in Abruzzo, Lazio, Umbria e Veneto (Foto Ansa)

Arriva il maltempo di fine estate: nella giornata di oggi, 27 agosto, è prevista allerta gialla in ben quattro regioni d’Italia. Rischio temporali in Abruzzo, Lazio, Umbria e Veneto.

Secondo le previsioni del sito www.iLMeteo.it un vortice di aria polare porterà una ventata di maltempo in particolare sui quadranti settentrionali. Temporali ci saranno in Emilia Romagna, Veneto centro meridionale e soprattutto le Marche.

Sabato il tempo andrà via via peggiorando anche su Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Altre precipitazioni sono previste sulle coste tirreniche meridionali e, in serata, sul Gargano.

Maltempo, bombe d’acqua sulla Costiera Amalfitana

Il maltempo che si è abbattuto ieri 26 agosto sulla provincia di Salerno ha creato forti disagi in Costiera Amalfitana.

Paura ad Atrani dove il fiume Dragone è uscito fuori dagli argini facendo scattare il piano di emergenza: al suono delle sirene innescato dal sistema di monitoraggio elettronico, è stata liberata dalle auto via dei Dogi.

Gravi disagi anche nel comune di Minori dove un fiume di acqua e fango ha otturato un canale del Genio Civile in località Villamena, probabilmente a causa di una frana a monte. L’abitato è stato invaso da fango, acqua e pietre. A rischio allagamento i magazzini a piano strada.