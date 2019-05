MODENA – Treni fermi per il fiume Savio straripato. Secchia e Panaro sorvegliati speciali. E’ allerta maltempo in Emilia Romagna dove dalle 7.50 di lunedì mattina è sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Rimini, tra Cesena e Forlì. La misura, fa sapere Fs, è stata presa in seguito alla piena del Savio che ha sommerso i binari che corrono su un ponte. Sospesa la circolazione per treni a lunga percorrenza e regionali. Tecnici di Rfi sono al lavoro per monitoraggi. È in corso la riprogrammazione dei treni, con possibili deviazioni, cancellazioni e servizi bus.

Il fiume Savio, confermano i vigili del fuoco, è esondato lunedì mattina alle 9:30. Sono in corso controlli delle squadre fluviali dei pompieri per eventuali persone bloccate nelle abitazioni. Due persone in difficoltà, tra cui una disabile, sono state già soccorse.

Situazione analoga anche nella provincia di Modena, dove preoccupano i livelli dei fiumi Secchia e Panaro, e il torrente Tiepido. A Marzaglia lunedì mattina alle 5 si è tenuta una nuova riunione del Centro coordinamento soccorsi indetta dalla Prefettura per fare il punto sulle misure precauzionali attivate. I comuni più interessati dall’ondata di piena sono Modena, Campogalliano, Soliera, Bastiglia, Bomporto.

Per motivi precauzionali la popolazione è invitata a portarsi ai piani alti delle abitazioni. Il sindaco di Campogalliano ha disposto già nella serata di domenica provvedimenti di evacuazione dei residenti nell’area a valle della cassa di espansione. Chiusi diversi ponti in provincia (Ponte Alto, dell’Uccellino, del Navicello, Curtatona, Gherbella) e disposta per ragioni di sicurezza la chiusura delle scuole di Sozzigalli, Bastiglia e Sorbara.

In mattinata arriveranno circa 20 uomini dell’esercito, su richiesta del prefetto di Modena, per monitoraggio e supporto a protezione delle arginature, in raccordo con la Protezione civile. Le arginature sono monitorate da Protezione civile regionale, Aipo, vigili del fuoco e Comuni, con l’ausilio anche di volontari. Il Comune di Modena fa sapere che la piena provocata dalle piogge in pianura e, soprattutto, in montagna, ha raggiunto il colmo per quanto riguarda il Panaro: è in transito nel territorio modenese e si prevede che duri fino alle 9 per poi vedere calare i livelli.

Quanto al Secchia il colmo di piena è previsto intorno alle 10.30 e transiterà sul territorio modenese in circa tre ore. Nel pomeriggio di domenica le protezioni delle abitazioni in alcuni punti dei corsi dei torrenti sono state rafforzate con sacchi di sabbia. Le autorità raccomandano di limitare gli spostamenti in automobile allo stretto necessario e di prestare la massima attenzione nel percorrere ponti, sottopassi, strade sotto l’argine, di non utilizzare interrati e seminterrati.

L’allerta meteo già in vigore domenica, è stata estesa per tutta la giornata di oggi, lunedì 13 maggio. L’ultimo bollettino dell’Arpae segnala criticità idraulica, idrogeologica e per temporali da bollino arancione, moderato, su Romagna, Emilia orientale e pianura emiliana centrale. In regione persistono precipitazioni intense mentre i venti sono ancora sostenuti sul crinale appenninico, sulla costa e sulla Romagna. Il mare è molto mosso.

Dalla serata di ieri sul territorio si sono registrati disagi, con interventi dei vigili del fuoco, per vento forte e alcuni temporali, ma non si sono registrate particolari criticità o feriti. A Parma nella serata di sabato le raffiche di vento hanno superato i 60 chilometri orari in città, causando cadute di rami che hanno danneggiato qualche auto. Chiusi i parchi cittadini mentre tre alberi, di cui uno secolare, sono caduti di fronte al cimitero centrale. (Fonte: Ansa)