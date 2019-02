VIBO VALENTIA – Un albero è caduto per il forte vento su un’auto di passaggio in una strada di Fabrizia, in provincia di Vibo Valentia. Il tronco ha colpito in pieno l’automobile, ma fortunatamente il conducente è rimasto illeso.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata del 4 febbraio a causa del forte vento portato dal maltempo che è arrivato sulla Calabria con una nuova perturbazione. L’auto stava entrando nel Comune di Fabrizia quando il grosso tronco l’ha centrata. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nella provincia dove il 5 febbraio è prevista un’allerta arancione della Protezione civile.

A causa dell’allerta, le scuole sono rimaste chiuse, con ordinanza sindacale, in dieci comuni oltre a quello in cui è avvenuto l’incidente: Filadelfia, Francavilla Angitola, Polia, Vallelonga, Simbario, Serra San Bruno, Mongiana, Nardodipace e San Gregorio d’Ippona.