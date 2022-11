Maltempo, forte mareggiata sul litorale romano. In Campania raffiche di vento fortissime

È una delle mareggiate più forti degli ultimi anni quella che, dalla scorsa notte, sta sferzando tutta la costa del litorale romano. Onde anche oltre tre metri stanno mettendo a dura prova arenili e strutture balneari da Ostia fino al litorale nord di Roma. Preoccupazione in particolare sulla costa di Fregene sud, da tempo alle prese con gravi problemi di erosione. In alcuni tratti di Focene l’acqua è arrivata a ridosso del centro abitato mentre allagamenti sono segnalati nella zona del Passo della Sentinella, a Fiumara Grande, alla foce del Tevere.

Il vento, con punte fino a 90 chilometri orari, sta interessando la costa e a Fiumicino, tutti i pescherecci hanno riparato a monte del porto canale, a causa del forte moto ondoso del canale navigabile.

Maltempo, nella notte interventi dei vigili del fuoco a Roma e litorale

Nella notte sono stati effettuati circa 80 interventi dalle squadre dei Vigili del Fuoco a causa del maltempo a Roma. Le zone più colpite sono quelle dei Castelli Romani, Prenestina e Tiburtina , dove si è intervenuti per richieste legate ad alberi e rami pericolanti e allagamenti. In corso interventi in via del Passo della Sentinella, a Fiumicino (Idroscalo), dove il personale del Nucleo Sommozzatori con ulteriori 4 squadre in supporto ed il mezzo anfibio,stanno provvedendo al recupero di alcune persone rimaste intrappolate nelle loro abitazione a seguito di allagamenti.

Maltempo in Campania, allerta per vento forte

Maltempo che non ha risparmiato neanche la Campania. Dopo gli intensi temporali di questa notte, l’allerta meteo arancione prevista per tutta la giornata di oggi prosegue con raffiche di vento fortissime, così come era stato indicato dalla Protezione Civile: è stato proprio il vento e il pericolo di caduta di alberi o di altre strutture esposte, a spingere molti sindaci a chiudere le scuole nei rispettivi Comuni, come è accaduto ad esempio a Napoli.

A Napoli le onde invadono il Lungomare

Particolarmente impressionante la situazione sul Lungomare, dove il forte vento ha provocato un moto ondoso particolarmente violento: l’acqua del mare, infrangendosi con violenza sugli scogli, a intervalli regolari invade infatti i marciapiedi.

Nell’entroterra campano, come ad esempio nella provincia di Avellino, i violenti temporali di questa notte hanno provocato l’allagamento di numerose strade, anche se al momento non si segnalano particolari disagi o danni a cose o persone.

