Maltempo in Centro Italia, danni nella provincia di Frosinone. Un fiume di detriti travolge un pullman sulla provinciale. A Picinisco crolla un ponte.

Il maltempo che sta colpendo l’Italia fa segnalare forti danni soprattutto a Frosinone. Un fiume di detriti sulla strada provinciale che conduce a San Biagio Saracinisco ha travolto un pullman del Cotral. A causare la frana sono state le forti piogge che hanno imperversato per tutta la notte.

A Picinisco, paese della Valle di Comino, sempre provincia di Frosinone, è crollato un ponte. Un’automobile è precipitata nel fiume. Per fortuna l’automobilista non è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Cassino. A causa del maltempo tutte le scuole del paese sono rimaste chiuse.

Il maltempo ha provocato danni anche a Sant’Elia Fiumerapido con un affluente del fiume Rapido che ha rotto gli argini e ha invaso le strade travolgendo le automobili parcheggiate (come si vede nel video in basso). Si segnalano decine di interventi da parte dei vigili del fuoco: alcune abitazioni, fattorie e garage sono stati completamente allagati dall’acqua caduta fortissima per tutta la notte nell’intera provincia di Frosinone.

Allagamenti e alberi caduti a Roma

Da giovedì mattina all’alba sono circa un centinaio gli interventi già eseguiti dalle pattuglie della polizia locale di Roma per il maltempo. Gli agenti stanno lavorando da ore per la messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite da allagamenti, alberi o rami caduti e per rilevare i danni causati dalle forti piogge e per eseguire le attività connesse agli incidenti stradali avvenuti in queste ore.

Oltre una ventina solo le chiamate ricevute per alberi o rami pericolanti o caduti sulla carreggiata o sui veicoli in sosta. Al momento non si registrano feriti. Tra gli interventi legati ad allagamenti in via Cristoforo Colombo, sotto il ponte del Grande raccordo anulare direzione Roma ed in Via di Casal Palocco altezza Polisportiva. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco tra Roma e provincia.

Tromba d’aria in Maremma, giù pali luce e alberi

Un forte temporale si è abbattuto la notte scorsa anche in provincia di Grosseto, nella zona di Manciano. In particolare, rende noto il Comune maremmano, una tromba d’aria ha colpito la zona di Pian di Palma nei pressi di Saturnia. È stata buttata giù una linea dell’Enel lasciando alcuni poderi senza energia elettrica.

Sul posto sono al lavoro le squadre dell’Enel che stanno installando tre gruppi elettrogeni per il ripristino della corrente. Inoltre, sono stati abbattuti dal maltempo i tralicci dell’elettricità e diversi alberi. (Fonti Ansa e YouTube).