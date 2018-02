ROMA – Nelle prossime ore si prevede un tracollo termico di eccezionale portata. Burian, il gelido vento siberiano, è il più freddo che possa raggiungere l’Italia. Una delle sue caratteristiche principali – spiegano gli esperti del sito 3bmeteo.com – è che può far crollare le temperature di 10/12° anche in meno di mezz’ora, come è successo nel lontano 13 dicembre 2001, giornata memorabile per il Nord Italia.

I valori termici che si misureranno dalla settimana prossima lo confermeranno. Martedì 27 febbraio, Burian dilagherà su tutto il Centro-Nord, rendendo la giornata la più fredda dell’inverno.

Da brividi le temperature sulle regioni settentrionali. I valori massimi non andranno oltre lo zero su molte zone, ma in alcune città resteranno al di sotto. Minime ampiamente sotto zero con misure vicine ai -10° su gran parte della Pianura Padana, -13° a Torino, -15° ad Aosta.

Non sono da meno le regioni centrali: il valore più alto durante il giorno saranno i 5° di Roma, ad Ancona -1, a Firenze 1°.

L’effetto di Burian si farà sentire meno nel sud Italia: 8° di massima a Napoli e Catanzaro, 0° a Potenza. Valori più alti in Sicilia. Gelate notturne in pianura sono attese in Campania, in Puglia e in Basilicata.

Maltempo, elenco scuole chiuse in Italia

Ecco in quali comuni italiani le scuole resteranno chiuse per tutta la giornata di domani, lunedì 26 febbraio, con il peggiorare del maltempo dovuto all’influsso del Burian sull’Italia. In alcune città, a causa dell’emergenza neve anche a bassa quota, la chiusura delle scuole è stata disposta anche per i giorni successivi.

In Emilia-Romagna già disposta la chiusura delle scuole di alcuni comuni montani in provincia di Parma (Bore, Bardi, Varsi e Berceto).

In Abruzzo, domani (26 febbraio) resterà chiusa l’università di Chieti-Pescara, mentre quella di Teramo chiuderà i battenti anche per la giornata di martedì. Scuole chiuse a Città S. Angelo, con lezioni a rischio anche a Francavilla al Mare, Pescara e Chieti. Niente lezioni per due giorni anche a L’Aquila. A Giulianova, Penne, Castiglione a Casauria, Montesilvano, Vasto, Atri e Spoltore le scuole resteranno chiuse lunedì e martedì, mentre a Teramo, Rosciano, Scafa, Lanciano, Bisenti, Manoppello e Pineto solo nella giornata di lunedì.

Nelle Marche, ad Ancona, il sindaco Valeria Mancinelli ha disposto per lunedì 26 e martedì 27 febbraio «la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale e la chiusura degli asili nido e scuoled’infanzia del Comune di Ancona». A Senigallia, dove le scuole sono rimaste chiuse nelle giornate di venerdì e sabato, potrebbe giungere a breve l’annuncio della proroga. Niente lezioni anche a Macerata, Fermo, Jesi, Montegranaro, Fabriano, Pergola, Fratte Rosa, Treia, San Ginesio, Monte San Giusto, Corridonia e Fiastra.

In Umbria diversi comuni hanno già annunciato la chiusura delle scuole per la giornata di domani: si tratta di Gualdo Tadino, Gubbio, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Petralunga, Scheggia, Nocera Umbra e Valtopina.

Nel Lazio, a Castel Gandolfo è stata disposta la chiusura delle scuole per tutta la giornata di domani, dal momento che si attende una copiosa nevicata nella notte tra domenica e lunedì. Stesso provvedimento deciso anche dai comuni di Nemi, Rocca Priora, Rocca di Papa e Ariccia. Molta preoccupazione nel Frusinate: oltre al capoluogo, le scuole resteranno chiuse anche a Veroli, Fiuggi, Sora e Cassino. In altri comuni, tra cui quello di Fiumicino, le lezioni dovrebbero svolgersi regolarmente anche se le condizioni meteorologiche sono monitorate costantemente.

In Campania preoccupa l’area montana del Sannio: domani scuole chiuse in via precauzionale nel Beneventano, a Montesarchio, Rotondi, Paolisi, Moiano e Castelfranco in Miscano, mentre per il capoluogo non c’è ancora alcuna comunicazione ufficiale in merito. A Cervinara (Avellino) niente lezioni per due giorni: le scuole resteranno chiuse domani e martedì.