TORINO – Alberi caduti, strade e cantine allagate, tetti divelti. Forti disagi in Val di Susa e nel Canavese, sferzati da un violento nubifragio accompagnato da grandinate record. Particolarmente colpito il comune di Condove dove, da mercoledì pomeriggio, si sono abbattute pioggia e grandine, con raffiche di vento fino a 100 chilometri orari.

Le squadre dei vigili del fuoco di Condove, Borgone e Avigliana sono state impegnate in diverse operazioni di prosciugamento. Biglie di ghiaccio, delle dimensioni di una pallina da golf, sono cadute su Ivrea. La strada pedemontana in serata è stata chiusa al traffico per alberi caduti sulla carreggiata, poi è stata riaperta.

Altri alberi sono caduti a Favria, Romano Canavese e Strambino. A Ivrea si è allagato anche il lungo Dora con acqua alta fino a 25 centimetri sulla sede stradale e auto bloccate. In via Gobetti è crollato anche il tetto di un garage: per fortuna in quel momento all’interno non c’era nessuno. (Fonte: Ansa)