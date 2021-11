Una forte ondata di maltempo sta interessando dalla notte scorsa la costa adriatica del sud Salento. Le zone più colpite sono Uggiano La Chiesa, con la frazione di Casamassella, Otranto, dove preoccupa l’innalzamento del livello dell’acqua del fiume Idro, e Ortelle.

Maltempo Salento: strade come fiumi, allagamenti in scantinati e garage

A Otranto e Uggiano La Chiesa le scuole sono rimaste chiuse. Si registrano allagamenti di abitazioni, scantinati, garage, campagne e di alcune strade secondarie che si sono trasformate in fiumi in piena. Chiusa al transito la litoranea Porto Badisco-Otranto. A Minervino desta la preoccupazione la tenuta del canale circondariale. A Santa Cesarea Terme nelle prime ore del mattino ci sono state una tromba d’aria marina e una grandinata. Sulla Martano-Otranto è crollato il muro di cinta del campo sportivo. Nei luoghi colpiti dal maltempo sono al lavoro numerose squadre dei vigili del fuoco coadiuvati da personale delle associazioni della Protezione civile locale.

Persone salvate coi gommoni

I pompieri hanno tratto in salvo delle persone con i gommoni. “Siamo al lavoro dalle prime ore del mattino – il racconto di un vigile del fuoco – le campagne sono allagate con oltre un metro d’acqua, alcune persone sono chiuse all’interno delle loro abitazioni e non riusciamo a raggiungerle, abbiamo allertato i mezzi fluviali in modo tale da poterli raggiungere con i gommoni e trarli in salvo”.

I dislivelli delle campagne spostano l’acqua senza possibilità di soluzione immediata secondo il racconto del pompiere. I vigili del fuoco stanno intervenendo anche su alcune mandrie a rischio, che hanno momentaneamente trovato riparo su parti più alte delle strutture agricole in cui si trovano. La Protezione civile pugliese ha diramato un messaggio di allerta “gialla” per rischio idrogeologico.