GENOVA – Dopo due giorni di tregua, torna l’allarme maltempo in Liguria. Da domani, mercoledì 27 novembre sono previste nuove piogge diffuse e temporali. Lo fa sapere l’Arpal, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, che ha emesso una nuova allerta di colore arancione nel Centro Levante lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese e nell’entroterra di Centro Ponente a partire dalle 8 del mattino.

Nel Centro Levante lungo la costa l’allerta arancione è in vigore fino alle 18, mentre nell’entroterra di Centro Ponente è fino alle 15, per diventare gialla fino alle 18. Su tutta la regione è comunque allerta gialla a partire dalle 3. Nel Ponente per bacini piccoli e medi è in vigore fino alle 15. Nell’entroterra di Centro Ponente su bacini piccoli e medi l’allerta torna gialla alle 15 fino alle 18 (per i bacini grandi dalle 6 alle 15).

Da Ovest, segnala Arpal, è in arrivo una perturbazione atlantica che interesserà, nel suo transito, un po’ tutta la regione concentrando, però, i fenomeni più intensi sul centro Levante. Sono previsti rovesci e temporali anche forti che potranno interessare tutto il territorio regionale.

Visto il grado di completa saturazione del suolo praticamente ovunque è necessario, dunque, prestare attenzione anche a questa fase instabile, nel corso della quale sono attese piogge diffuse, locali temporali forti ed un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. Dal pomeriggio avremo una graduale attenuazione dei fenomeni a cominciare da Ponente in estensione al resto della regione.

Mercoledì l’approssimarsi di un sistema frontale sulla regione determina dalle prime ore della mattina precipitazioni con intensità fino a moderata e cumulate fino ad elevate. I fenomeni assumeranno carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le zone. Graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio a partire da Ponente. Intensificazione dei venti dai quadranti meridionali con raffiche fino a 65-75 km/h.

Scuole chiuse (elenco in aggiornamento)

A Genova scuole aperte. Lo ha detto il sindaco Bucci durante il punto stampa in Regione sulla situazione dell’A26.

A Cogoleto scuole chiuse nella giornata di mercoledì, 27 novembre.

A Santa Margherita Ligure tutte le scuole di ogni ordine e grado, gli impianti sportivi, i parchi, i cimiteri, Villa Durazzo, la biblioteca comunale, il centro diurno, resteranno chiusi.

A Rapallo scuole chiuse.

Scuole chiuse a Savona, Albissola Marina, Bergeggi e Vado Ligure.

Fonte: Ansa