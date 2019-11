Maltempo Liguria, esondano Fegino e Ruscarolo. A Genova allagamenti e sfollati

GENOVA – Allerta rossa per il maltempo oggi, sabato 23 novembre, nel centro e nel ponente della Liguria dove dalla notte ha iniziato a piovere ininterrottamente: su Genova sono già caduti 60 millimetri d’acqua e sono esondati i rii Ruscarolo e Fegino, in Valpolcevera, poco più a nord della zona interessata dal crollo del ponte Morandi.

Strade chiuse a Genova

Diverse strade cittadine sono state chiuse e la protezione civile invita i cittadini delle zone interessate a non uscire di casa. Chiuse in particolare corso Perrone, via Renata Bianchi, via Perlasca, piazza Montano, via Fillak e via Reti a Sampierdarena, via Borzoli, la rotatoria verso il ponte e via Ferri, e via San Quirico, per allagamenti. Situazione critica anche a Teglia e Rivarolo per allagamenti. A Certosa allagato il sottopasso di Brin.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per liberare automobilisti dai sottopassi allagati dal nubifragio particolarmente intenso tra le 2 e le 4 di notte, tra cui quello di Brin. Allagamenti sono segnalati anche a Teglia e Rivarolo.

A Genova sfollati e case isolate per allagamenti

A Genova 19 persone sono state allontanate da casa precauzionalmente in via Rivarolo e a Teglia, hanno trovato sistemazione autonoma. In corso Perrone quattro palazzine, per un totale di 120 persone, sono isolate a causa di allagamenti e una frana. Lo comunica la Protezione civile. Il record di pioggia caduta nella notte è nella zona di Fiumara con 193 mm in 3 ore. Ora la perturbazione si sta concentrando maggiormente sul centro-ponente, verso Cogoleto-Arenzano e Varazze.

Fonte: AGI – ANSA.