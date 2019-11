GENOVA – Allerta maltempo in tutta la Liguria. Forti piogge e venti di burrasca dal 3 novembre si abbattono sulla regione, coi fiumi ingrossati dalle acque e il rischio di mareggiate intense per tutto lunedì 4 novembre.

A Genova l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura degli accessi pubblici al mare e alle scogliere, invitando tutti a prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo e a evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e a maggior ragione su moli e pontile.

Vietata anche la balneazione e l’uso delle imbarcazioni e di assicurare barche e strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali, con la raccomandazione di mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all’incolumità delle persone, come strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee.

Le previsioni meteo per la giornata di lunedì parlano di mareggiate con onde fino a 5 metri, con l’Arpal che lancia l’allerta meteo per i venti di burrasca sulla costa ligure che potrebbero raggiungere anche i 90 chilometri orari. In particolare, nel pomeriggio di lunedì nuove intense piogge arriveranno a Levante, con temporali fino almeno a martedì 5 novembre su tutta la costa.

Intanto l’ondata di maltempo arrivata già il 3 novembre si è fatta sentire in Liguria: strade che sembrano fiumi, mare in tempesta, vento di burrasca, pioggia ininterrotta per ore, allagamenti, torrenti esondati, persone sfollate e persino la neve. Lunedì 4 novembre le scuole sono chiuse domani a Sestri Levante, Sesta Godano e Levante Ligure. (Fonte AGI e ANSA)