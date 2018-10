GENOVA – Porti chiusi in tutta la Liguria. A causa della mareggiata e del forte vento che sta colpendo la Liguria, con onde alte dagli otto ai dieci metri, nella notte nessuna nave salperà dal porto di Genova e dagli altri porti liguri. Le navi destinate all’attracco non entreranno nei porti liguri: resteranno in attesa della fine del maltempo a 10 miglia dalla costa.

E in tutta la Liguria ci sono 22 mila utenze senza energia elettrica a causa di un fulmine che ha colpito una centralina. La mareggiata, che ha distrutto una parte della diga del porticciolo turistico di Rapallo, ha mandato alcuni yacht alla deriva danneggiando numerose barche. Ci sono difficoltà a raggiungere Portofino e Santa Margherita a causa di numerosi alberi caduti sulla strada. La linea ferroviaria tirrenica è interrotta a causa di mareggiate e trombe d’aria, disagi anche sulla linea Genova-Milano per la caduta di alberi sui binari.