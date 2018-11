GENOVA – Portofino isolata a causa del maltempo: ora è raggiungibile solo via mare.

E’ stato chiuso in queste ore il sentiero sul monte di Portofino che dalla piazzetta arriva a Ruta di Camogli. Il percorso, 5 km, era stato aperto ieri, mercoledì 31 ottobre, per dare ai residenti del borgo una possibilità di collegamento via terra con gli altri centri urbani dopo il crollo della strada che unisce il paese a Santa Margherita Ligure. Amministratori e soccorritori hanno ritenuto troppo pericolosa la via forestale strette e in diversi punti senza protezioni. Ora il borgo è raggiungibile solo via mare con mezzi della Capitaneria.

