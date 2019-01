ANCONA – Il maltempo porta la neve nelle Marche e il sindaco di Urbino ha disposto per il 22 gennaio la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado. I primi fiocchi hanno iniziato già a cadere dalla sera di lunedì 21 gennaio a Camerino e nella provincia di Macerata. La Protezione civile intanto ha diramato un’allerta meteo per nevicate diffuse per lunedì e martedì.

Secondo le previsioni meteo, la neve è attesa in tutto l’entroterra con cumulate moderate, a tutte le quote altimetriche. Nevicherà, anche a quota più basse, nella provincia di Pesaro, dove sono già in azione i mezzi spazzaneve, e in quella di Ancona. In previsione delle nevicate abbondanti, il sindaco di Urbino ha disposto per il 22 gennaio la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale. Per le attività universitarie, sarà l’amministrazione dell’Ateneo a prendere decisioni.