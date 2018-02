ROMA – Una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà domenica l’Italia portando piogge e temporali su buona parte del Paese e nevicate sulle regioni centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una allerta meteo che prevede, a partire dalla nottata nevicate al di sopra dei 400-600 metri sull’Emilia-Romagna, in estensione alla Toscana, con apporti al suolo generalmente moderati, localmente abbondanti a quote superiori.

L’avviso prevede nevicate al di sopra dei 400-600 metri sull’Emilia- Romagna, in estensione alla Toscana, con apporti al suolo generalmente moderati, localmente abbondanti a quote superiori. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla su Toscana e Umbria, su gran parte dell’Emilia-Romagna e delle Marche, su alcuni bacini del Lazio e sui versanti occidentali della Sicilia. Permane inoltre l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.