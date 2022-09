Maltempo nelle Marche, chi sono i morti nell’alluvione. Si cercano i quattro dispersi

Il bilancio del maltempo che ha colpito nella notte la provincia di Ancona è, al momento, di 10 vittime e 4 dispersi. Delle persone che hanno perso la vita, quattro sono a Pianello d’Ostra, una a Trecastelli e una Barbara. Non si conoscono ancora i nomi delle altre vittime.

Maltempo Marche, i morti nell’alluvione

Delle vittime di Pianello d’Ostra due sono padre e figlio, Giuseppe e Andrea Tisba, di 65 e 25 anni. Il figlio Andrea, laureato, che non lavorava ancora, ma giocava a pallone nella squadra locale, è sceso in garage per recuperare l’automobile e il padre gli è corso dietro per salvarlo. Ma un’ondata enorme di acqua li ha sorpresi, sono così rimasti incastrati nel garage e sono morti. Con loro c’era anche Diego Chiappetti, idraulico, 52 anni a ottobre. Era sceso come loro in garage, trattandosi di un condominio al civico 102 dell’ex strada Arceviese, parallela al fiume Misa.

La quarta vittima di Ostra è Fernando Olivi, 82 anni. Abitava in una casa col seminterrato vicino al fiume Pianello e di fianco al ponte che attraversa il fiume Misa. Vivendo in un piano leggermente seminterrato rispetto all’altezza della strada, è stato ritrovato morto, dentro l’abitazione. A Barbara, invece, è morta Rina, una donna di 75 anni, che è stata uccisa da un fiume d’acqua entrato in casa, mentre tentava di chiudere le finestre.

In mattinata i vigili del fuoco hanno recuperato a Bettolelle, una frazione del comune di Senigallia, il corpo di un uomo che è stato travolto dall’acqua mentre era a bordo della sua auto. Salvo, invece, un altro, che i vigili del fuoco hanno soccorso su un albero.

Ancora quattro dispersi

Ci sono anche quattro dispersi, due sono bambini. Tre a Barbara, uno dei comuni più colpiti dall’alluvione della notte scorsa. Secondo quanto ricostruito dal sindaco Riccardo Pasqualini, mancano all’appello il figlio della farmacista Silvia Mereu, Mattia, di circa 8 anni; la 17enne Noemi Bartolucci e sua madre Brunella Chiu, di 56 anni. L’altro figlio della donna, Simone, si è invece salvato attaccandosi ad un ramo di una grossa pianta.

Elicottero Vvf cerca vettura trascinata da piena

Auto e furgoni travolti dall’acqua e scaraventati nei campi tra Ostra e Barbara, i due piccoli Comuni del Senigalliese maggiormente colpiti dall’alluvione che si è abbattuto nella notte sulle Marche e in particolare sulla provincia di Ancona. L’elicottero dei vigili del fuoco si sta alzando in volo in contrada Coste, a Barbara, nel tentativo di localizzare una vettura che sarebbe stata portata via dalla piena mentre stava transitando sul ponte della piccola località. All’interno – da quanto si apprende sul posto – potrebbero esserci anche più persone. Il ponte è stato pesantemente danneggiato da alcuni tronchi d’albero trasportati dall’acqua.