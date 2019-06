LECCO – È emergenza maltempo in provincia di Lecco e in Valtellina. Alle prime luci di oggi, 12 giugno, a causa delle precipitazioni delle ultime ore, una colata di sassi, fango e detriti ha invaso il centro di Premana, travolgendo auto, allagando abitazioni e garage. A Primaluna il torrente Pioverna ha invaso la provinciale. A Dervio, sul lago, è esondato il Varrone. Bloccato il traffico ferroviario. Sul posto i vigili del fuoco, in arrivo da Milano i nuclei speciali.

Frane, allagamenti e strade interrotte anche in Valtellina, nella provincia di Sondrio. La situazione più critica, al momento, è in Valle Spluga. Il by pass di Gallivaggio, in territorio di San Giacomo Filippo (Sondrio), aperto dopo la maxi frana di un anno fa che danneggiò parzialmente il santuario, è letteralmente inondato: fango e detriti trascinati dal torrente Liro hanno invaso la carreggiata in entrambi sensi di marcia e quindi il transito è interrotto. Una frana, sempre per i violenti temporali, è caduta in località Isola sulla statale 36 dello Spluga, fra Campodolcino e Madesimo (Sondrio), ora non facilmente raggiungibili dalla Lombardia. A Delebio (Sondrio), dove il torrente Lesina è gonfio d’acqua e rischia di esondare. Sul posto, come in Valchiavenna, diversi mezzi dei Vigili del fuoco e personale Anas per valutare anche in questo caso l’eventuale chiusura della strada. Oltre alle frane cadute nei territori comunali di San Giacomo Filippo, Campodolcino e Madesimo (Sondrio), che hanno semi-isolato la Valle Spluga, ora l’Anas ha disposto la chiusura della strada statale 36 all’altezza di Samolaco (Sondrio) per l’esondazione di due torrenti, Lobia e Pisarota, che costeggiano la carreggiata.

Si è ulteriormente alzato il livello del lago a Como e questo ha richiesto la chiusura di una seconda corsia sul lungolario. La corsia normalmente riservata ai bus è ora transitabile alle auto in modo da non bloccare la circolazione, e gli autobus vengono deviati in via Cavallotti. (fonte ANSA)